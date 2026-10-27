Отказалась от такси и ушла в темноту: в Ачинске выясняют обстоятельства гибели девушки на пустыре

В Ачинске Красноярского края обнаружили тело студентки, погибшей от переохлаждения на городском пустыре. О трагедии стало известно 27 октября.

По данным Telegram-канала Shot, 25 октября около четырех утра девушка покинула квартиру на улице Декабристов, где отдыхала компания, и в одиночестве направилась в общежитие. Знакомые предлагали вызвать такси, но она отказалась. Дорога пешком занимала примерно 20 минут. Очевидцы утверждали, что студентка находилась в адекватном состоянии. Последний раз она появлялась в сети около пяти утра.

Спустя двое суток тело нашли в другой стороне от общежития и примерно в получасе ходьбы от места, где проходило празднование. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза. По предварительной версии, девушка могла смешать спиртное с препаратами, которые принимала из-за проблем с сердцем и сосудами.

По информации сервисов погоды, в ночь с 25 на 26 октября температура в Ачинске опускалась до минус шести градусов, а днем не превышала нуля.

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