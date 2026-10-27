Водителей Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Водителям Подмосковья порекомендовали начать подготовку транспортных средств к зимнему периоду в связи с понижением температуры на следующей неделе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автовладельцев предупредили, что в холодное время года управление автомобилем осложняется, а нагрузка на его узлы возрастает. В связи с этим замену летних шин на зимние не следует откладывать до первого гололеда.

В ходе подготовки к холодному сезону также важно провести комплексную проверку автомобиля, в том числе оценить состояние ремня ГРМ, тормозной системы, подвески и свечей зажигания, проверить аккумуляторную батарею и клеммы, при необходимости заменив их и не только.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.