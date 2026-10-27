«Мой комментарий был необдуманным»: Мбаппе извинился перед китайским народом

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал заявления с извинениями перед китайским народом.

Футболист назвал смешным мем, где его лицо наложено на образ какого-то «китайского диктатора». Предположительно, речь шла о Мао Цзэдуне. В Китае эта реплика вызвала бурю возмущения — официальное заявление выпустил МИД страны.

«Прошу прощения у всех, кого расстроили мои слова. Это совершенно не входило в мои намерения. Я испытываю глубокое уважение к китайскому народу и его истории и искренне сожалею о случившемся», — написал Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что китайские компании стали отказываться от рекламных контрактов с Мбаппе. В частности, разорвали договоры с футболистом производитель энергетических напитков «Дунпэн» и крупный поставщик молочных продуктов «Мэнню».