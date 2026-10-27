Ленин «подглядывает» в окна: необычный двор с памятником вождю нашли в Мытищах

В Мытищах, на улице Чапаева, есть двор, где три кирпичные четырехэтажки соседствуют с монументом вождю мирового пролетариата. Скульптура возвышается среди лавочек рядом с детской площадкой, поднимаясь до уровня второго-третьего этажа, сообщил REGIONS.

Известность к памятнику пришла после поста в городском сообществе. Публикация вызвала шквал комментариев и жаркие споры в Сети.

Подобное соседство для подмосковного города — редкость, и у него есть вполне прозаичное объяснение. В 1948 году Мытищи только начинали застраиваться, и новая улица получила имя Василия Ивановича Чапаева. Спустя девять лет на ней выросли три дома для младшего офицерского состава — № 14, № 15 и № 15А, сложенные в форме буквы «П».

Двор в ту пору был обособленным пространством с собственной инфраструктурой: здесь были зеленые насаждения, вазоны, скамейки и, конечно, памятник вождю пролетариата. Для местных пионеров монумент значил особенно много — ребята часто приходили сюда возлагать цветы.

Скульптура Владимира Ильича выполнена в традиционном стиле и установлена на массивном черном постаменте. Вождь словно шагает вперед, всем видом выражая решимость. В правой руке у него головной убор, левая вытянута вперед. В ту же сторону, в светлое будущее, устремлен и взгляд.

Сегодня этим «светлым будущим», куда указывает Ленин, стало Ярославское шоссе. От монумента до оживленной магистрали — меньше 100 метров, а напротив находится один из въездов в соседний Королев. Ежедневно по этой трассе проезжают свыше 80 тыс. автомобилистов.

Памятник расположен на высоте второго-третьего этажа окрестных домов. Каждое утро жители Мытищ, выглядывая в окно, видят не только городской пейзаж, но и приветствующего их вождя. К такому соседству горожане привыкли и не смущаются взгляду Ленина, устремленному в окна. Монумент давно стал неотъемлемой частью местного ландшафта.

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