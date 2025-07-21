Губернатор Подмосковья: экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА в Ивантеевке
Андрей Воробьев рассказал о падении беспилотника в Ивантеевке
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов]
В Ивантеевке в округе Пушкино на месте падения обломков беспилотника, который был сбит, сейчас работают представители экстренных служб. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, в результате падения обломков в городе загорелся частный дом, расположенный на улице Басова. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он самостоятельно эвакуировался. В настоящее время его осматривают врачи.
«На месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия», — сообщил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о падении БПЛА в Сергиевом Посаде.