Губернатор Подмосковья: экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА в Ивантеевке

В Ивантеевке в округе Пушкино на месте падения обломков беспилотника, который был сбит, сейчас работают представители экстренных служб. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, в результате падения обломков в городе загорелся частный дом, расположенный на улице Басова. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он самостоятельно эвакуировался. В настоящее время его осматривают врачи.

«На месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия», — сообщил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о падении БПЛА в Сергиевом Посаде.