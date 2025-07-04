Губернатор Воробьев рассказал о падении беспилотников в Сергиево-Посадском округе

Утром в пятницу, 4 июля, в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех беспилотников, в результате чего 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял три зуба, 40-летний мужчина — открытую рану шеи и ушиб грудной клетки. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.