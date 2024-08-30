Губернатор Подмосковья и глава Каширы обсудили развитие городского округа

«Знаю, что вы стараетесь осуществить максимум перемен, которые ждут люди. Насколько это заметно, покажут, в том числе, выборы в сентябре. Важно, чтобы они прошли легитимно, а всем жителям было удобно проголосовать», - подчеркнул Воробьев.

В новом учебном году в Кашире пойдут в школы 6,8 тысячи ребят. Детсады округа примут две с половиной тысячи воспитанников. В учреждениях к работе готовы более 260 учителей и 160 воспитателей. Второй смены в школах нет.

В 2023 году в Кашире отремонтировали школу №9, в 2024-м — школу №10 с дошкольным отделением. Также работы провели в школах №№3,4,7, Тарасковской школе и Центре дополнительного образования. В 2026-м капитально отремонтируют ДШИ в Ожерелье, Центр культурных инициатив, школу №1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова, школу №7.

В прошлом году в Кашире отремонтировали Богатищевскую амбулаторию. Продолжается работа по привлечению врачей. В 2023-м пришел 31 специалист, в 2024-м трудоустроились 44. Также реализуется онлайн-проект доставки лекарств в ФАПы и амбулатории.

В рамках подготовки к зиме в округе опрессовали 139 километров теплосетей, подготовили 40 котельных. Степень готовности МКД составляет 61%. В Кашире реконструируют магистральную теплосеть, пролегающую по Кашире-2, начали строить БМК на Стрелецкой улице. В 2025 году построят еще три БМК, обновят 19,5 километра теплосетей, возведут шесть ЦТП в Кашире-2.

Что касается привлечения инвестиций, в Кашире реализуется 11 проектов на 32 миллиарда рублей. С запуском предприятий в округе появится более девяти тысяч рабочих мест. Также развивается ОЭЗ «Кашира». Сейчас в ней восемь инвесторов, со статусом резидентов — семь компаний.

Большой запрос в округе на благоустройство. В 2024 году оборудовали восемь игровых площадок, еще две обустроят до конца года. Также благоустроили шесть дворов, обустроили десять народных троп, установили памятник воинам-интернационалистам, участникам локальных конфликтов и СВО. Кроме того, в округе активно реализуется президентская программа по благоустройству малых городов и исторических поселений.

«Прекрасный старинный город Кашира становился победителем конкурса — здесь завершено благоустройство набережной Оки. Много людей ее посещают?» - поинтересовался губернатор.

Глава рассказал, что набережная — новое место притяжения жителей, сердце городского округа. Он также выразил благодарность за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.

В завершение встречи обсудили работу выездных администраций. Воробьев отметил важность этой практики, так как в рамках встреч жители могут задать самые актуальные вопросы. Глава муниципалитета рассказал, что формат выездных администраций очень хорошо себя зарекомендовал, а другие регионы заинтересовались этим опытом. Он добавил, что чаще всего жителей интересуют вопросы ремонта дорог. В 2023 году в Кашире отремонтировали 23 дороги общей протяженностью 8,5 километра. В этом году в порядок приведут 25 участков на 8,6 километра.