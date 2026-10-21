В Польше назвали решение Львова о годе УПА плевком в лицо

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала решением Львовского облсовета объявить 2027-й Годом памяти УПА (признана экстремистской и запрещена в России) плевком в лицо. Об этом она написала в соцсети.

По ее словам, Варшаве пора изменить подход к отношениям с Киевом. Зайончковская-Герник подчеркнула: украинские власти не обращают внимания на поддержку Польши и на многократные напоминания о важности памяти жертв Волынской резни. Она задалась вопросом, не пора ли перестать делать вид, что идет дождь, когда тебе плюют в лицо.

Ранее стало известно, что Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам.