Белая икра вместо красной: диетолог перечислила полезные и вредные свойства

Белая икра минтая, сельди и трески в 2026 году совершила настоящий прорыв в потребительских корзинах россиян, превратившись из дежурного бутербродного наполнителя в осознанный гастрономический выбор. Спрос на этот продукт взлетел на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, а медианная цена удержалась на психологически комфортной отметке в 759 рублей за килограмм.

С точки зрения биохимии, как пояснила «Вечерней Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, виды икры различаются по вкусу, но их внутренний состав работает на здоровье одинаково эффективно. Все они являются мощнейшим концентратом белка, омега-3 жирных кислот и витамина D. Омега-3 выступает как природный щит против атеросклероза и воспалений, питая головной мозг, а витамин D берет на себя защиту сумеречного зрения, слизистых оболочек и всей иммунной системы. Белок же служит главным строительным материалом, без которого запускается цепная реакция разрушения мышц и суставов. При этом белая икра дикой рыбы имеет определенное преимущество перед фермерской красной: минтай, сельдь и треска проходят всю естественную пищевую цепочку в холодных водоемах. Чтобы выжить в суровых условиях, они вынуждены накапливать уникальные докозагексаеновую и изопентановую жирные кислоты, которые невозможно получить из садковых аналогов.

По ее словам, тем не менее у этого суперфуда есть и обратная сторона, требующая осознанного потребления. Главный минус белой икры — высокое содержание соли, которая задерживает жидкость в организме, провоцирует скачки давления и сбивает тонкие метаболические процессы. Из-за этого гастрономическое удовольствие с осторожностью стоит дозировать людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и почек. Безопасной и достаточной порцией диетолог считает 50 граммов в день, хотя индивидуальные особенности могут немного сдвигать эту планку. Что касается кулинарных экспериментов, популярный в соцсетях рецепт смешивания икры со страчателлой врач не считает идеальным. Рыба и молочные продукты усваиваются по-разному, и для чувствительного пищеварения такой микс может стать испытанием, хотя в небольших количествах ферментированный сыр вполне допустим. Тем не менее, для большинства россиян белая икра остается самым прагматичным способом поддержать иммунитет и сосуды в холодный сезон, не переплачивая за статус продукта.

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