Три уровня воспитанности: эксперт рассказал, как будут оценивать школьников

Введение в российских школах отдельной оценки за дисциплину вызвало бурную реакцию среди родителей, однако доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков в комментарии для Pravda.Ru предостерег от паники: низкие баллы за поведение не станут автоматическим приговором для ученика.

Эксперт подчеркнул, что без официального решения профильных ведомств эти отметки остаются лишь внутренним инструментом школы, не имеющим юридической силы для радикальных мер. Напомним, что в текущем учебном году в рамках масштабной апробации новой системы мониторинга воспитанности для учеников 2–8-х классов предусмотрено три уровня оценки — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Итоговый балл формируется классным руководителем совместно с психологами и социальными педагогами как минимум в десяти организациях от каждого региона, чтобы систематизировать контроль за атмосферой в классах.

Главная проблема, на которую указывает Комков, кроется в разрыве между педагогической инициативой и реальным правовым полем. Школьная оценка сама по себе не может служить основанием для оставления на второй год или отчисления, так как федеральное законодательство не предусматривает подобных санкций за субъективные критерии поведения. Любые серьезные административные шаги в отношении учащегося должны проходить через муниципальные или районные комиссии по делам несовершеннолетних. Специалист напомнил, что в советской педагогической практике выставлению итогового «неуда» по поведению всегда предшествовало разбирательство в инспекции, тогда как современная инициатива ведомства пока выглядит недостаточно проработанной в части механизмов реализации. Если у ребенка по всем учебным предметам стоят положительные оценки, а неудовлетворительная — только за дисциплину, правовых оснований удерживать его в классе повторно нет. В такой ситуации школа обязана не просто ставить клеймо в дневник, а передавать вопрос в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности.

Последствия внедрения этой реформы пока остаются зоной неопределенности, заставляя образовательную систему искать хрупкий баланс между жестким контролем и психологической поддержкой. Параллельно с выставлением оценок прорабатывается план воспитательной работы, направленный на синхронизацию программ в детских садах и школах, а также создание дополнительных каналов связи для защиты прав учеников. Эксперт отмечает, что для того, чтобы система заработала эффективно, необходимо законодательно закрепить ответственность законных представителей, поскольку существующие правила четко разграничивают полномочия педагогов и семьи. В противном случае новая трехуровневая шкала рискует превратиться в формальность, которая лишь добавит учителям бумажной работы, не решая реальных проблем с дисциплиной, в то время как специалисты уже внедряют механизмы психологической помощи в конфликтных ситуациях.

Ранее сообщалось, как в российских школах будут ставить новую отметку.