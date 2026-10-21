Восстановление полноценного сотрудничества между Россией и Европейским союзом после завершения специальной военной операции исключено в обозримой перспективе, так как нынешнее руководство ЕС сделало ставку на полный разрыв связей. В интервью NEWS.ru политолог Юрий Светов подчеркнул, что диалог с Брюсселем при текущих элитах невозможен в принципе, поскольку их риторика строится на предварительных ультиматумах.

По его словам, от Европы звучат требования сначала остановить военные действия, затем выплатить репарации, и только после этого начинать обсуждение каких-либо соглашений, что изначально делает переговорный процесс бессмысленным. Светов напомнил, что обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Москвы по поводу прекращения поставок газа в 2022 году не выдерживают критики, так как именно европейские страны первыми инициировали отказ от российских энергоресурсов, а теперь пытаются выставить Россию ненадежным партнером.

По мнению эксперта, возобновление любых предметных переговоров возможно только после выполнения двух фундаментальных условий: достижения разгрома ВСУ с созданием полноценной зоны безопасности вдоль российских границ и неизбежной смены политического поколения в ведущих европейских столицах. При нынешних лидерах, таких как Урсула фон дер Ляйен, а также при сохранении курса на милитаризацию, который демонстрируют, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, рассчитывать на здравый смысл Брюсселя не приходится. Европейцы последовательно придерживаются курса на демонстрацию независимости от России, делая ставку на развитие альтернативной энергетики и военные бюджеты, поэтому ожидать изменения позиции не приходится.

Даже если теоретически представить начало диалога, процесс отмены ограничений превратится в многолетнюю бюрократическую процедуру. Светов отметил, что снятие санкций зависит от решений множества институтов, включая Европарламент, где антироссийское лобби крайне сильно. Более того, существует риск, что страны ЕС попытаются использовать саму возможность отмены ограничений как рычаг для получения односторонних экономических преимуществ за счет России. В текущих условиях политолог видит единственный реалистичный путь — это безусловная победа в СВО, после которой европейские страны сами сочтут за честь добиваться восстановления нормальных отношений с Москвой, но уже на российских условиях.

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