Экстренная встреча Владимира Зеленского со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Норвегии, инициатором которой, по сообщениям прессы, выступил сам глава киевского режима, по оценкам экспертов, оказалась совсем не тем, на что рассчитывал Киев. Историк и журналист Владимир Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет форсированный характер переговоров тем, что Трамп надеется переломить ход предвыборной гонки в Конгресс США, снизить цену на дизель и сохранить за собой хотя бы одну палату парламента — Сенат.

По его словам, на этом фоне посланники Трампа привезли Зеленскому фактически ультимативное требование сдаваться, причем, как обычно, по двум трекам: либо сдавайся, и тебе позволят уйти, сохранив лицо, либо, если не согласишься, тебя все равно додавят, но потом пеняй на себя. Впрочем, надеяться на прорыв в урегулировании конфликта на Украине сложно: даже приостановка санкций — а речь идет именно о приостановке, не об отмене — свидетельствует, что Трамп действует исключительно из политической целесообразности, рассчитывая, что напряженность в Европе, ослабляющая и Европу, и Россию, будет продолжаться, а США станут получать с этого материальные дивиденды. Сейчас, исходя из собственной политической необходимости, он взял паузу на полгода, и верить ему не стоит — он бизнесмен, у которого деньги, прибыль и инструменты, обеспечивающие эту прибыль, остаются в неизменном приоритете.

Эксперт отметил, что речь идет о перемирии, а не о мире, тогда как именно переговоры о мире и отказ от войны являются условием более-менее длительного прекращения боевых действий в Европе — об этом говорят только Россия, Белоруссия, Китай, КНДР и Иран, а в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне рассуждают лишь о перемирии и прекращении огня, которое по сути остается не миром, а передышкой.

Ранее политолог Светов заявил, что для переговоров нужен разгром ВСУ и смена лидеров Европы.