Знаменитая российская певица Линда, вопреки запретам продюсера Макса Фадеева, вновь исполнила песню «Ворона» — об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщили в оргкомитете ежегодной премии FB «Люди года — 2026».

Как уточнили организаторы, несмотря на судебные разбирательства с Фадеевым, звезда посетила саму церемонию и исполнила свои знаменитые песни: получив титул «Рок-легенда», она подтвердила его самым убедительным способом — вышла на сцену, и «Я ворона», «Мало огня» и другие композиции с первых нот вызвали восторг публики. Зал взрывался аплодисментами, гости подпевали, а энергия артистки еще раз доказала: ее песни по-прежнему способны зажечь слушателей.

Таким образом, судебные споры с продюсером не помешали Линде ни получить почетный титул, ни напомнить публике о своей музыке, которая и спустя годы остается востребованной.

Ранее сообщалось, что продюсер Линды остался под домашним арестом.