Запрет не указ: Линда спела «Ворону» вопреки Фадееву
Певица Линда получила титул «Рок-легенда» на премии «Люди года»
Фото: [www.istockphoto.com/Berezko]
Знаменитая российская певица Линда, вопреки запретам продюсера Макса Фадеева, вновь исполнила песню «Ворона» — об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщили в оргкомитете ежегодной премии FB «Люди года — 2026».
Как уточнили организаторы, несмотря на судебные разбирательства с Фадеевым, звезда посетила саму церемонию и исполнила свои знаменитые песни: получив титул «Рок-легенда», она подтвердила его самым убедительным способом — вышла на сцену, и «Я ворона», «Мало огня» и другие композиции с первых нот вызвали восторг публики. Зал взрывался аплодисментами, гости подпевали, а энергия артистки еще раз доказала: ее песни по-прежнему способны зажечь слушателей.
Таким образом, судебные споры с продюсером не помешали Линде ни получить почетный титул, ни напомнить публике о своей музыке, которая и спустя годы остается востребованной.
Ранее сообщалось, что продюсер Линды остался под домашним арестом.