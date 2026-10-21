Певица Юлия Савичева впервые вышла на сцену после развода — об этом звезда сообщила Общественной Службе Новостей во время церемонии FB «Люди года — 2026», где получила награду в номинации «Поп-рок артист года».

Для своего возвращения певица исполнила композицию, напомнившую слушателям ее ранние лирические работы — эмоциональную, искреннюю, с той интонацией, которая давно стала частью ее творческого почерка. Образ артистки тоже оказался продуман до деталей:

«Выбрала яркий образ, в котором мы попытались объединить дерзость и женственность», — отметила Савичева, появившаяся на сцене в кожаной куртке и макси-юбке оригинального кроя, сделав ставку на выразительные фактуры и необычный силуэт.

Итог вечера для певицы оказался двойным успехом: и почетная награда, и первое после развода выступление, подтвердившее, что личные перемены не отменяют ни сценической формы, ни узнаваемого стиля.

Ранее Юлия Савичева объявила о разводе после 12 лет брака.