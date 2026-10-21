Черная пятница или январь: эксперт рассказал, когда покупать новогодние подарки выгоднее

Генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков убежден: залог выгодных и укладывающихся в бюджет покупок к Новому году — заблаговременное планирование, ведь именно на этот праздник тратится рекордная сумма, поскольку подарки нужны и близким, и друзьям, и коллегам.

В интервью радио Sputnik эксперт советует уже сейчас составить списки подарков и начать отслеживать цены, а при появлении выгодных предложений совершать покупки — например, в ноябре пройдет Черная пятница, когда различные товары можно взять с существенными скидками, и это удачный момент для приобретения потребительской электроники, которая к концу декабря может несколько подорожать.

По его словам полезно помнить и о том, что многие товары сразу после Нового года подешевеют — особенно ощутимо это будет для продукции с новогодней маркировкой и всего, что связано с празднованием: кондитерских изделий, елочных игрушек, посуды, — а значит, если встреча с друзьями или родственниками планируется уже после праздника, подарки можно купить в первых числах января. Главное же — не откладывать покупку на последние дни: в обычных магазинах скорее всего будет ажиотаж, а в интернет-магазинах нужного товара может просто не оказаться. Таким образом, раннее планирование, отслеживание цен и грамотное использование скидочных периодов позволяют и сэкономить, и избежать предпраздничной суеты.

Ранее была раскрыта проблема желающих сэкономить перед праздником.