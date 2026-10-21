Ход конем Зеленского: политолог раскрыл, зачем он поехал в Скандинавию

В Норвегии завершилась встреча спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского, посвященная урегулированию вооруженного конфликта на Украине, после чего представитель Вашингтона прилетел в Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным — и вопрос о том, какие предложения он привез в Москву, заслуживает отдельного разбора.

Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов в беседе с Общественной Службой Новостей напоминает: американцы никогда ничего не делают просто так, на публику они говорят одно, а за кулисами могут делать совершенно другое, и это обычное для них дело. Учитывая, что именно Зеленский инициировал встречу в Осло, можно предположить, что он чувствовал дискомфорт в личных отношениях с Трампом, а также снижение поддержки со стороны европейских партнеров и усиление евроскептических настроений в Европе — поэтому он решил сделать ход конем и предстать в образе если не мирового, то хотя бы европейского лидера, формирующего глобальную геополитическую повестку, поехав в Скандинавию в надежде, что хоть кто-то из массовки будет на его стороне и что именно там он сможет продолжить свое попрошайничество, поскольку скандинавы от него пока не отвернулись.

По его словам, для самих скандинавов это определенная дележка пирога: они понимают, что боевые действия на Украине закончатся, и поэтому хотят успеть взять какие-то преференции, а Уиткофф приехал в Осло объяснять им, чтобы они не сильно рвались в бой, не проявляли инициативу и все свои глобальные политические действия совершали под контролем Вашингтона.

Эксперт отметил, что Уиткофф договаривается не о том, как закончить войну — скорее всего, этот вопрос решен, — а о том, что Вашингтон предлагает Украине сделать это с минимальными потерями, Северной Европе предлагаются какие-то преференции, и все это, конечно, в духе американской дипломатии, где за публичными заявлениями всегда стоит холодный расчет.

Ранее историк Скачко заявил, что в Осло Зеленскому фактически выдвинули ультиматум.