Заменит ли ИИ всех? В Госдуме раскрыли истину

Внедрение искусственного интеллекта кардинально меняет ландшафт российского рынка труда, превращая постоянное обучение из личного выбора в государственную необходимость. Как заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, гражданам теперь жизненно важно непрерывно повышать квалификацию, чтобы сохранять свою ценность для экономики.

Парламентарий развеяла популярные алармистские теории о том, что нейросети оставят миллионы без работы, указав, что истина находится посередине: с одной стороны, экономике к 2030 году потребуется до 12 млн новых специалистов, с другой — старые профессии неизбежно трансформируются. В этих условиях модель «получил диплом и работаешь всю жизнь» окончательно уходит в прошлое.

Чтобы сгладить этот переход, государство развернуло масштабную систему поддержки через национальный кадровый проект. Любой россиянин, находящийся в поиске работы или желающий сменить сферу деятельности, может бесплатно пройти переобучение. Для этого достаточно выйти на портал «Работа России», подать заявку и пройти профориентацию. Программа охватывает 186 востребованных направлений — от рабочих специальностей, таких как автомеханик или водитель автобуса, до цифровых профессий, включая специалистов по работе с ИИ, а также сферы услуг, где нужны младшие медицинские сестры или администраторы гостиниц. Перед началом занятий заключается трехсторонний договор, а на собеседовании соискателю могут сразу предложить рабочее место, что делает процесс максимально прикладным.

Последствием такой политики становится формирование культуры непрерывного развития, где искусственный интеллект рассматривается не как угроза, а как инструмент устранения последствий демографического кризиса. По словам Бессараб, Россия вынуждена участвовать в этой технологической гонке, которая по жесткости уже превосходит гонку вооружений, и законодательное регулирование ИИ в стране ушло далеко вперед. Бояться полной замены человека машиной не стоит, однако специалистам необходимо расширять кругозор и осваивать смежные навыки, чтобы развиваться непрерывно.

Ранее сообщалось, что нейросети стали обязательным навыком для 38% соискателей.