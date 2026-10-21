«Было ваше, стало наше»: публицист рассказал, почему протесты во Франции не остановить

Во Франции разворачивается опасный сценарий: показательное убийство погромщиков, на которое, вероятно, решится власть, может вовсе не остановить протесты, а лишь усугубить ситуацию. Писатель Армен Гаспарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik усомнился в том, что силовая демонстрация способна отрезвить толпу, значительная часть которой, по его оценке, живет по принципу «было ваше, стало наше» и вряд ли восприимчива к доводам о гуманизме и национальных традициях.

Даже если, по его словам, «положить 200 человек», остальные могут и не испугаться — и тогда логика эскалации заводит в тупик, где насилие порождает лишь новое насилие.

Ключевой вопрос — готовность самой полиции, состоящей из таких же людей, к подобному развитию событий, и здесь Гаспарян проводит параллель с Россией, где к революционной стихии относятся с изрядным налетом романтизма, во многом благодаря поколению, выросшему на фильмах о революции. Однако французские бузотеры, по его мнению, к такому повороту безусловно готовы, а вот готова ли к нему обычная Франция — остается открытым. Итог неутешителен: ставка на устрашение не гарантирует порядка, а лишь обнажает хрупкость гражданского мира перед лицом радикализации.

Ранее политолог Самонкин заявил, что беспорядки во Франции могут стать началом европейского кризиса.