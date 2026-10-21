Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам
The Atlantic: Трамп считает удары Украины по НПЗ попыткой навредить ему
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина наносит удары по российским НПЗ, чтобы лишить республиканцев шансов на победу на выборах в Конгресс. Об этом сообщает The Atlantic.
По данным издания, американский президент уверен: атаки на НПЗ разгоняют цены на топливо в мире. А это бьет по его партии. Помощники Трампа уже потребовали от Киева прекратить удары. В противном случае пригрозили сократить поставки оружия.
Ситуация для Украины складывается неприятно. Если США действительно урежут поддержку, последствия могут быть серьезными.
Ранее Трамп пригрозил Зеленскому плохими последствиями.