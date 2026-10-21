Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам

The Atlantic: Трамп считает удары Украины по НПЗ попыткой навредить ему

Политика

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина наносит удары по российским НПЗ, чтобы лишить республиканцев шансов на победу на выборах в Конгресс. Об этом сообщает The Atlantic.

По данным издания, американский президент уверен: атаки на НПЗ разгоняют цены на топливо в мире. А это бьет по его партии. Помощники Трампа уже потребовали от Киева прекратить удары. В противном случае пригрозили сократить поставки оружия.

Ситуация для Украины складывается неприятно. Если США действительно урежут поддержку, последствия могут быть серьезными. 

Ранее Трамп пригрозил Зеленскому плохими последствиями.

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