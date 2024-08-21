Губернатор Подмосковья: мы привлекли 1,2 тысячи специалистов в Детский клинический центр им. Рошаля
Фото: [Константин Семенец]
На работу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который открылся в Красногорске, привлекли 1,2 тысячи высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это люди, увлеченные свои делом, влюбленные в свою работу. В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике», - рассказал губернатор.
По его словам, большинство врачей — из столицы и Подмосковья, однако есть и те, кто приехал из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Белгорода, Калининграда, Новосибирска.
«Всех, кто приехал к нам из других городов, мы постараемся обеспечить жильем и оказать всю необходимую поддержку», - добавил глава региона.