Губернатор Подмосковья: мы привлекли 1,2 тысячи специалистов в Детский клинический центр им. Рошаля

На работу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который открылся в Красногорске, привлекли 1,2 тысячи высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это люди, увлеченные свои делом, влюбленные в свою работу. В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике», - рассказал губернатор.

По его словам, большинство врачей — из столицы и Подмосковья, однако есть и те, кто приехал из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Белгорода, Калининграда, Новосибирска.