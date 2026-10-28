В Черную пятницу, которая в 2026 году официально выпадает на 27 ноября, магазины обещают большие скидки, а покупатели рассчитывают сэкономить на технике, одежде, товарах для дома и подарках. Но процент на ценнике еще не означает, что покупка действительно выгодна. Иногда цену заранее повышают, а привлекательная акция подталкивает человека потратить больше, чем он планировал. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

Уловки магазинов: как избежать

По словам эксперта, одна из распространенных уловок — завышенная цена, от которой магазин рассчитывает скидку. В результате покупателю показывают внушительную разницу между прежней и новой стоимостью, хотя реальная экономия может быть небольшой.

Другая хитрость — акции, которые выглядят выгодными только при покупке нескольких товаров. Человек добавляет в корзину ненужные вещи ради обещанного дисконта и в итоге увеличивает расходы.

«Рекомендую сравнивать стоимость той же модели у других продавцов, проверить предложения на маркетплейсах и, если есть возможность, изучить историю цены. Если перед распродажей она выросла, а потом появилась большая скидка, это подозрительно», — посоветовал Новачук.

Чтобы оценить реальную выгоду, полезно заранее присмотреть нужную вещь и следить за изменением ее стоимости. Особенно это актуально для дорогих покупок — например, бытовой техники или мебели. Если покупатель уже знает примерную цену конкретной модели, ему проще понять, действительно ли предложение стало выгоднее.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

С одеждой, аксессуарами, наушниками, косметикой и парфюмерией сравнивать бывает сложнее: ассортимент часто меняется, а обычные цены запомнить трудно.

Еще один фактор риска — спешка. Таймеры обратного отсчета, надписи «последний шанс» и сообщения о заканчивающемся товаре создают ощущение, что решение нужно принять немедленно. В такой ситуации покупатель может потратить деньги на вещи, которые ему на самом деле не нужны.

«Есть правило „холодной корзины“. Нужно собрать покупки и отложить их хотя бы на час-два. Потом вернуться к списку и проверить, действительно ли все эти вещи вам нужны. Срочность подталкивает к импульсивным решениям — человек боится упустить выгоду и покупает то, без чего спокойно обошелся бы», — объяснил аналитик.

Скрытые позиции в заказе

Даже заметная скидка не гарантирует, что итоговая покупка окажется выгодной. При оформлении заказа к цене могут добавиться доставка, сборка, страховка или другие платные услуги. Иногда дополнительные опции включаются автоматически, поэтому перед оплатой стоит внимательно проверить состав заказа и окончательную сумму. Похожая ситуация встречается при покупке авиабилетов — привлекательная начальная цена увеличивается после выбора багажа и дополнительных услуг.

«Проверяйте не только стоимость самого товара, но и сумму к оплате. Посмотрите, сколько стоит доставка и не добавились ли к заказу платные услуги или другие товары. Иногда именно дополнительные расходы сводят экономию на нет», — отметил Новачук.

Скидки — почва для мошенничества

В период распродаж активизируются и мошенники. Они создают поддельные страницы известных магазинов, размещают объявления о невероятных скидках и рассылают ссылки на фальшивые сайты.

«Перед оплатой нужно проверить адрес страницы и сведения о продавце. Не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и не переводить деньги незнакомым людям в обход надежных платежных сервисов», — рекомендовал эксперт.

Финансовый аналитик также напомнил, что распродажа не отменяет права покупателя. Перед заказом следует ознакомиться с условиями возврата, а после покупки сохранить подтверждение оплаты и информацию о товаре. Если предложение выглядит слишком выгодным, лучше потратить несколько минут на проверку, чем торопиться с покупкой и потом жалеть о потраченных деньгах.