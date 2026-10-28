Внезапная активность европейских лидеров на российском направлении привлекла внимание политологов. Дмитрий Журавлев, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, порассуждал о том, зачем Европа ищет контакты с Москвой и на что рассчитывает, сообщает ВФокусе Mail.

По информации издания, поводом для интервью с экспертом стали телефонные переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Алексом Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. По мнению Журавлева, эти звонки продиктованы пониманием, что украинский вопрос будут решать без Европы. После встречи российского лидера со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге в Брюсселе возникли опасения: Вашингтон может договориться с Москвой, не посвятив европейцев в детали. Отсюда и спешка финского и норвежского руководителей.

«Это было сделано не столько для того, чтобы что-то решить, сколько для того, чтобы обозначить свое присутствие и попытаться вставить слово, хоть пару копеек, в процесс, к которому их формально не приглашали», — пояснил он.

Журавлев описывает положение Европы как роль наблюдателя, вынужденного догонять события, чтобы не выпасть из процесса окончательно. Такое положение эксперт называет унизительным, но неизбежным: слишком долго Европа делала ставку на трансатлантическую солидарность и не формировала собственные каналы диалога с Москвой и Пекином.

«Собирается тройка — Россия, Китай и США. Европейцев на эту встречу не позвали. А что там будет происходить за закрытыми дверями? Россия, США и Китай будут решать стратегические проблемы современного мира», — уверен политолог.

Официально переговоры касались урегулирования на Украине и подготовки к встрече в Абу-Даби. Однако, по предположению Журавлева, истинной целью была разведка.

«Очевидно, что ЕС будет делать все, чтобы остаться в диалоге по Украине, хотя ни нам, ни американцам они там совершенно не нужны. Для них это вопрос уже вложенных денег, поэтому они считают, что имеют право на это», — заключил Журавлев.

Отдельно политолог остановился на формулировке пресс-релиза. Уточнение, что Стубб и Стере говорили от имени своих стран, а не всей Европы, по его мнению, призвано снять с них ответственность за «самовольный» звонок.

«Премьер Дании Метте Фредериксен уже заявила, что разговор не был ни с кем согласован. То есть в Европе нет единства: одни ищут канал связи с Москвой, другие считают это нарушением солидарности», — резюмировал Журавлев.

Ранее сообщалось, что Туск назвал предварительную дату трехсторонних переговоров по Украине.