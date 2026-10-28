Полина Диброва отправилась с детьми на отдых в Китай
Womanhit: Диброва уехала в отпуск в Китай с тремя сыновьями и дочерью Товстика
Фото: [соцсети]
38-летняя модель Полина Диброва, бывшая жена 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва, отправилась в отпуск в Китай с детьми, передает Womanhit.
Полина и Дмитрий поженились в 2009 году, в их браке родились трое сыновей. Осенью 2025-го года супруги расстались, однако сохранили теплые отношения ради наследников. Сейчас оба счастливы в новых отношениях.
В Китай Полина взяла не только своих сыновей. С ней отправилась и несовершеннолетняя дочь ее нового возлюбленного — 52-летнего бизнесмена Романа Товстика.
Стоит отметить, что такой состав путешествия вызвал вопросы у бывшей жены предпринимателя. Елена осталась недовольна тем, что ее дочь проводит время с новой семьей отца. Саму Полину это обстоятельство, судя по всему, не смущает: она продолжает делиться кадрами из поездки и не комментирует претензии публично.
Минувшим вечером Полина опубликовала в личном блоге серию фотографий из отпуска. На одном из снимков запечатлены два ее сына, которые обнимаются в Пекине.
Ранее Роман Товстик объяснил причину развода с бывшей женой.