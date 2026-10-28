Полина Диброва отправилась с детьми на отдых в Китай

Полина и Дмитрий поженились в 2009 году, в их браке родились трое сыновей. Осенью 2025-го года супруги расстались, однако сохранили теплые отношения ради наследников. Сейчас оба счастливы в новых отношениях.

В Китай Полина взяла не только своих сыновей. С ней отправилась и несовершеннолетняя дочь ее нового возлюбленного — 52-летнего бизнесмена Романа Товстика.

Стоит отметить, что такой состав путешествия вызвал вопросы у бывшей жены предпринимателя. Елена осталась недовольна тем, что ее дочь проводит время с новой семьей отца. Саму Полину это обстоятельство, судя по всему, не смущает: она продолжает делиться кадрами из поездки и не комментирует претензии публично.

Минувшим вечером Полина опубликовала в личном блоге серию фотографий из отпуска. На одном из снимков запечатлены два ее сына, которые обнимаются в Пекине.

Ранее Роман Товстик объяснил причину развода с бывшей женой.