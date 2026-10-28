В Котельниках состоится фестиваль «Играй, гармонь!»

В среду, 4 ноября, в Доме культуры «Белая Дача» в Котельниках пройдет V открытый областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На сцену выйдут 580 исполнителей из Подмосковья и Москвы, зрителей ждут конкурсные выступления, выставки и знакомство с кухней народов России. На юбилейный фестиваль поступила 61 заявка из 19 муниципалитетов области, а также из столицы. В программе — выступления солистов и ансамблей народной песни, гармонистов и ансамблей народных инструментов.

Кроме того, посетителей фестиваля будут угощать блюдами народов России. В Доме культуры откроются фотозона «Русская изба» и выставка подлинных костюмов конца XIX — начала XX века из коллекции фольклорного ансамбля «Русская песня» и не только. Посетить фестиваль можно бесплатно по адресу: Московская область, Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 3.

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* Возрастное ограничение 6+