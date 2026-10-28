Аршавин предсказал следующего обладателя «Золотого мяча»

Андрей Аршавин: следующий «Золотой мяч» выиграет игрок ПСЖ или «Барселоны»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале FONBET предсказал будущего обладателя «Золотого мяча».

Напомним, в понедельник, 26 октября, в Лондоне прошла церемония вручения «Золотого мяча». Лучшим футболистом мира был признан нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

По мнению Аршавина, следующий «Золотой мяч» выиграет футболист ПСЖ или «Барселоны». Гость выпуска уточнил, что это могут быть Ламин Ямаль или Усман Дембеле.

Вингер ПСЖ Дембеле выигрывал «Золотой мяч» в 2025 году. Ламин Ямаль в голосовании 2026 года занял третье место после Кейна и Килиана Мбаппе. Главный редактор France Football Венсан Гарсия и руководитель премии «Золотой мяч» предположил, что приз не достался Ямалю, потому что у него оттянули голоса партнеры по сборной: Испания выиграла чемпионат мира, но ярко выраженного лидера в команде не было.

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