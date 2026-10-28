В «Динамо» высказались об удалении Сандро Шварца в матче с «Краснодаром»
Тренер «Динамо» Булут высказался об удалении Шварца в матче с «Краснодаром»
Фото: [Сандро Шварц/ФК «Динамо»]
Помощник главного тренера московского «Динамо» Волкан Булут высказался о судействе в матче Кубка России против «Краснодара» (1:2).
Уже по окончании матча красную карточку получил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, что-то эмоционально высказывавший арбитру Станиславу Матвееву.
«Я был поблизости и могу сказать, что он ничего плохого судье не говорил. Это был обычный разговор после матча с разбором каких-то эпизодов, с которыми он не был согласен», — заверил Булут.
Также тренер «Динамо» отметил, что судья постоянно вел отсчет времени при стандартах в исполнении бело-голубых, но не делал этого на стандартах соперника.
Ранее отмечалось, что «Динамо» потерпело десятое поражение в 12 последних матчах против «Краснодара».