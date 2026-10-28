В «Динамо» высказались об удалении Сандро Шварца в матче с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Булут высказался об удалении Шварца в матче с «Краснодаром»

Культура и спорт
Сандро Шварц

Фото: [Сандро Шварц/ФК «Динамо»]

Помощник главного тренера московского «Динамо» Волкан Булут высказался о судействе в матче Кубка России против «Краснодара» (1:2).

Уже по окончании матча красную карточку получил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, что-то эмоционально высказывавший арбитру Станиславу Матвееву.

«Я был поблизости и могу сказать, что он ничего плохого судье не говорил. Это был обычный разговор после матча с разбором каких-то эпизодов, с которыми он не был согласен», — заверил Булут.

Также тренер «Динамо» отметил, что судья постоянно вел отсчет времени при стандартах в исполнении бело-голубых, но не делал этого на стандартах соперника.

Ранее отмечалось, что «Динамо» потерпело десятое поражение в 12 последних матчах против «Краснодара».

Читайте также

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после госпитализации

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после госпитализации

Плющенко и Ягудин определили Трусову на роль Миледи в ледовом шоу про мушкетеров

Плющенко и Ягудин определили Трусову на роль Миледи в ледовом шоу про мушкетеров

«Скрывали от меня дату и время»: внебрачный сын Кашпировского не попал на похороны отцы на Украине

«Скрывали от меня дату и время»: внебрачный сын Кашпировского не попал на похороны отцы на Украине

Реванш за Казахстан: Принева выиграла этап юниорского Гран-при России

Реванш за Казахстан: Принева выиграла этап юниорского Гран-при России

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

Кирилл Нагиев высмеял стиль отца на редком фото из ОАЭ

В Сети вновь заговорили о беременности Анастасии Макеевой

В Сети вновь заговорили о беременности Анастасии Макеевой

Стала известна причина смерти сыгравшего в «Дальнобойщиках» Владислава Толдыкова

Стала известна причина смерти сыгравшего в «Дальнобойщиках» Владислава Толдыкова

Конец ссоры: Волочкова и Лазарев помирились на юбилее Баскова

Конец ссоры: Волочкова и Лазарев помирились на юбилее Баскова

Авербух привлек в шоу «Летучий корабль» Аделию Петросян: она сыграет роль царевны Забавы

Авербух привлек в шоу «Летучий корабль» Аделию Петросян: она сыграет роль царевны Забавы

Мбаппе извинился перед китайцами: теперь его хейтят за это

Мбаппе извинился перед китайцами: теперь его хейтят за это

Во Франции высоко оценили игру Сафонова в матче с «Манчестер Сити»

Во Франции высоко оценили игру Сафонова в матче с «Манчестер Сити»

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

Добавьте mosregtoday.ru в избранное