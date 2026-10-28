Четыре с половиной часа на запасной стоянке: депутат из Ногинска рассказала, как пассажиры стали одной командой

О вынужденной посадке самолета в Санкт-Петербурге REGIONS рассказала депутат Совета депутатов Богородского городского округа Московской области, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Екатерина Щербакова. Причиной стал временный запрет на полеты над Москвой.

По мнению парламентария, долгие часы на запасной стоянке и хаос в небе запомнились пассажирам не тяготами, а сплоченностью и готовностью прийти на выручку друг другу.

«Многие знают, что командировки — это не только интересные встречи и новые проекты, но и серьезные испытания. Недосыпы, перелеты, когда за короткое время нужно успеть сделать очень многое. А вчера ко всему этому добавился настоящий транспортный коллапс: уже на подлете к Москве пилот объявил, что столица закрыта, и мы уходим на посадку в Санкт-Петербург», — поделилась Щербакова.

Беспокойные минуты

После того как пилот сделал объявление, борт направили на запасной аэродром. На стоянке пассажирам пришлось провести четыре с половиной часа, не покидая салон. Однако депутат запомнила это время не ожиданием, а атмосферой внутри самолета. Особое внимание люди уделили семьям с детьми, которых на борту оказалось немало.

«Эти часы я запомню надолго. И запомню их не из-за сложностей, а из-за доброго и адекватного поведения людей. Хочу от всей души поблагодарить экипаж нашего борта — стюардесс и пилотов. То, с какой заботой, выдержкой и профессионализмом они относились к нам, — это дорогого стоит! Они оперативно организовали нам перекус, следили за комфортом, включили кондиционеры», — отметила собеседница REGIONS.

По словам общественного деятеля, нашлись и те, кто в стрессовой обстановке пытался спровоцировать ссору. Однако такие попытки были сразу пресечены самими пассажирами.

«Конечно, как это часто бывает, нашлись и те двое, кто пытался устроить скандал и выместить злость на стюардессах. Но тут же весь самолет встал на защиту экипажа. Потому что всем было очевидно: ситуация не зависит от них, они и так делают все возможное», — подчеркнула она.

Чувства добрые

Депутат подчеркнула: ощущение локтя и взаимной ответственности перевесило все бытовые неудобства долгого ожидания. А когда наземные службы разрешили вылет, реакция пассажиров лучше всего показала их настрой.

«А еще в самолете было много маленьких детей, и весь салон, буквально все пассажиры, включились в процесс: кто-то брал малышей на руки, кто-то играл с ними, чтобы они не боялись. Мы все стали одной большой командой, перезнакомились, поддерживали друг друга шутками и добрыми словами», — рассказала Щербакова.

Собеседница издания призвала жителей региона беречь друг друга и ценить тех, кто трудится в экстренных и нестандартных условиях.

«Я в очередной раз убедилась, как же важно ценить людей, их труд и терпение. Спасибо каждому, кто вчера был рядом. Берегите себя и друг друга, и пусть ваши полеты всегда проходят спокойно!» — заключила депутат.

По данным СМИ, накануне в нескольких московских аэропортах временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в экстренных службах, меры приняли ради безопасности воздушного движения. Рейсы перенаправляли на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

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