50-летняя жена Гарика Мартиросяна показала редкий снимок с семьей

52-летний бывший резидент Comedy Club Гарик Мартиросян устроил семейный праздник в честь сына. По этому случаю в личном блоге его 50-летней жены Жанны Левиной-Мартиросян появился редкий семейный снимок, пишет Super.

На фотографии юморист позирует вместе с супругой и детьми. Публикация привлекла внимание поклонников, которые давно ждали подобного кадра.

Главным акцентом снимка стал праздничный торт. Его украсили синими и белыми футбольными мячами, золотой поталью и фигуркой аргентинского футболиста Лионеля Месси. Такой декор подчеркнул тему увлечения сына и сделал кадр более ярким.

Жанна в подписи назвала этот день одним из самых важных событий для семьи. Она также добавила множество смайликов-сердечек.

«Поздравляю, дорогие Мартиросяны!», — оставил комментарий под снимком Гарик.

Мартиросян и его жена месте почти 30 лет. Они поженились в 1998 году, а познакомились годом ранее. У пары двое детей: дочь и сын.

Ранее актриса Лиза Арзамасова показала редкий снимок с мужем и детьми.