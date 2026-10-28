24-летняя дочь Климовой выходит замуж

VOICE: старшая дочь звезды по «Законам военного времени» Климовой выходит замуж

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Старшая дочь 48-летней актрисы Екатерины Климовой, 24-летняя Елизавета Хорошилова, готовится выйти замуж, сообщает VOICE. Об этом в интервью Наталье Подольской рассказала сама артистка.

Личность избранника дочери Екатерина не раскрыла, но дала понять, что одобряет ее выбор. Елизавета — дочь Климовой от первого брака с ювелиром Дмитрием Хорошиловым.

«Не могу сказать, рада я этому или нет, потому что, как ты понимаешь, эмоции меняются каждый день, и я скучаю очень. Но я безумно рада за то, что у нее все хорошо», — сказала актриса.

Актриса посоветовала Елизавете оформить отношения официально, объясняя это практическими соображениями — чтобы избежать административных сложностей в будущем.

Недавно Климова попросила у дочери прощения за непростое детство Елизаветы. Оно было связано с частым отсутствием матери из-за работы. Артистка признала, что карьера часто отнимала у нее время, которое она могла бы провести с дочерью.

Елизавета в июле окончила магистратуру в Школе дизайна — подразделении Высшей школы экономики (ВШЭ). Сейчас она работает в сфере пиара: занимается социальными сетями, ездит на выставки и представляет новую музыкальную аппаратуру.

У Климовой есть еще трое детей. Двое сыновей — 19-летний Матвей и 17-летний Корней — родились в браке с актером Игорем Петренко. Младшая дочь, которой 11 лет, появилась в отношениях с актером Гелой Месхи.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж.

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