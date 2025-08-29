Губернатор Подмосковья открыл дорогу от Новорижского шоссе до Академической улицы в Павловской Слободе

«Хочу сказать слова благодарности всем строителям — мы досрочно сдаем эту очень важную дорогу в преддверии 1 сентября. Активность и на Новорижской трассе, и в Истринском городском округе очень заметна, особенно в часы пик — утром и вечером мы видели большие пробки в Павловской Слободе. Поэтому решили построить дорогу, которая выведет весь транзит, позволяет сэкономить время и тем, кто едет в школу, и тем, кто едет домой. Это другое качество жизни», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

Госконтракт на строительство участка был заключен зимой 2024 года. В результате была возведена двухполосная дорога с дополнительными въездом и выездом на трассу М-9 «Балтия», с пешеходной зоной и велодорожкой. Также построили три моста через Беляну.

Дорогу построили на год раньше, чем планировалось. Она дает возможность съехать с Новой Риги раньше и сэкономить в пути до получаса. Кроме того, благодаря вводу объекта удастся вывести за пределы поселка транзитный поток и улучшить транспортную доступность социальных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по запуску двух участков дороги ЮЛА осенью.