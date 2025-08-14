Губернатор Подмосковья рассказал о планах по запуску двух участков ЮЛА

Осенью 2025 года в Подмосковье запустят еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) — от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — аэропорт Домодедово» и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал по самому протяженному участку ЮЛА — от Володарского до Лыткаринского шоссе (9 км), который запустили в июле, а также проверил, как идут работы на пересечении с М-5 «Урал» (продолжение участка).

«В Подмосковье мы реализуем очень амбициозный проект – 45 км концессионной дороги от М-12 до Варшавского шоссе. Она уже частично запущена. Следующий этап — от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» — мы откроем осенью. И еще один участок от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» — до конца года. Это позволит существенно убрать транзитный транспорт из наших городов, сэкономить большое количество времени, если ты едешь в аэропорт (Домодедово) и обратно, на работу или просто путешествуешь по Подмосковью», — сказал губернатор.

Дорога пройдет через Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху, она позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и области. Полностью запустить трассу, строящуюся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в начале 2026 года.

На новых участках дороги задействованы около 2,5 тыс. рабочих и свыше 700 единиц техники. Строительная готовность ЮЛА — 55%. Проект реализуют с участием федерального и регионального бюджетов, здесь возведут 11 современных развязок, 27 путепроводов и 10 мостов. Магистраль позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и направить транспортные потоки в обход Москвы с юго-восточного направления, а также значительно снизить нагрузку на подмосковные трассы. До аэропортов Домодедово и Жуковский жители и гости региона смогут добраться в 2,5 раза быстрее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.