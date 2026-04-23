Губернатор Подмосковья открыл Межрегиональный съезд специалистов скорой помощи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл II Межрегиональный съезд специалистов скорой медицинской помощи с международным участием «Вызов Подмосковья – 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике». Мероприятие стартовало в Доме Правительства Московской области.

«Хочу поприветствовать участников нашего второго съезда накануне Дня работника скорой медицинской помощи, который будут отмечать 28 апреля. Рад видеть здесь и подмосковных специалистов, и их коллег со всей нашей страны, а также делегации из дружественных государств. Ваше присутствие очень важно для нас. Мы понимаем, какое значение скорая помощь имеет для каждой семьи», — сказал губернатор.

Он также выразил благодарность 10 тыс. сотрудников скорой помощи, в особенности бригадам, которые работают в Курской и Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.

Участников также поприветствовала Герой РФ Людмила Болилая, которая более 15 лет проработала фельдшером в службе скорой помощи.

«Мы – одна команда, стоим плечом к плечу, всегда готовые поддержать друг друга. Многие из вас проявили мужество и самоотверженность, помогая коллегам в Курской области. Более 100 сотрудников скорой помощи Подмосковья ушли добровольцами на фронт. Это говорит не только о профессионализме, но и о настоящем героизме», — сказала она.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

В съезде принимают участие более 400 ведущих экспертов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. В течение двух дней они будут обмениваться опытом и обсуждать эффективное внедрение новейших способов оказания помощи.

В рамках мероприятия губернатор вручил областные награды. В число получивших их вошли фельдшер из Домодедово Лариса Власова, которая за год отработала 1,6 тыс. вызовов, и Екатерина Коркина из Пушкино, которая за три года выполнила более 4 тыс. выездов.

Также была объявлена благодарность губернатора Подмосковья заместителю главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорю Серебренникову. Под его руководством в регионе была внедрена единая диспетчерская служба.

«Проанализировав опыт, мы создали собственный учебный центр – сейчас там 19 инструкторов, которые обучают коллег действовать при чрезвычайных ситуациях. Я продолжаю выезжать в регионы, в том числе на новые территории, где работать наши бригады», — отметил он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 1/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 2/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 3/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 4/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 5/5

На съезде также была открыта выставка и организованы мастер-классы. Специалисты демонстрируют современные методики оказания помощи в различных ситуациях. Представлены новейшие автомобили скорой медпомощи, оснащенные для работы в экстренных условиях.

