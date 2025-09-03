Губернатор Подмосковья открыл VI Съезд детских врачей

«Всех очень рад видеть. Всех тех, кто работает в нашем любимом Подмосковье, в нашей любимой стране, наших гостей. Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в сферах в частности», – сказал он.

По его словам, мероприятие посетили представители 40 регионов и 11 зарубежных стран, некоторые из них наблюдают за ним дистанционно. Губернатор отметил, что целью стало обсуждение «чувствительной и важной» темы детства и педиатрии. Он подчеркнул, что на съезде собрались профессионалы своего дела для того, чтобы продолжить учиться.

«Как известно, в жизни, если ты вдруг почувствовал себя успешным и умным и перестал развиваться, тебя ждет беда. А в нашем случае это недопустимо, потому что речь идет о самом дорогом – о наших детях», – добавил Воробьев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил создать сообщество людей, которые разбираются в медицине и обсуждают проблемы в педиатрии и передовые методы их лечения. Президентская программа позволила радикально снизить младенческую смертность, сказал губернатор. Он также поблагодарил за это сотрудников перинатальных центров.

