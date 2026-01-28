Андрей Воробьев: по инициативе Подмосковья приняли федеральный закон о новом порядке размещения НТО на частной земле

По инициативе Подмосковья был принят федеральный закон о новом порядке размещения НТО на частной земле. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Совет Федерации уже утвердил законопроект, накануне принятый Госдумой.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев инициировал этот законопроект, на мой взгляд, очень правильный и очень важный. В каждом регионе должен быть порядок», – сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Согласно новому закону, нестационарные торговые объекты нельзя будет устанавливать где угодно — это будет разрешено только в согласованных с органами местного самоуправления локациях. Таким образом, у органов местного самоуправления появятся дополнительные инструменты для регулирования размещения объектов на частной земле.

«Очень важный принят закон, за что мы благодарны и Государственной Думе, и Совету Федерации. Во всей нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион, его жители заинтересованы, чтобы, во-первых, это радовало глаз, выглядело эстетично, и второе – соблюдались санитарные нормы, все соответствовало сертификату качества. И те, кто работают в нестационарной торговле, должны это делать законно», - подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Закон начнет действовать с осени, однако владельцы уже существующих НТО получат три месяца на подачу заявлений. В течение этого времени они могут осуществлять торговлю без включения в утвержденные муниципалитетом схемы размещения.

Также законом вводится термин «мобильный торговый объект». Это нестационарный торговый объект, который представляет собой транспортное средство. Такие объекты можно размещать в нескольких точках с указанием периодов нахождения в каждой.

«В свое время мы обращались к президенту, я просил поддержать этот закон для того, чтобы такой порядок был в каждом городе нашей страны. Сегодня Парламент поддержал, это говорит о том, что мы, регионы, имеем возможность при поддержке президента и дальше менять то, на что есть запрос у наших жителей», - отметил Воробьев.

В Подмосковье насчитывается более 138 тыс. предприятий торговли, 15% из них – это НТО. Из них одна треть находится на государственной и муниципальной земле, две трети – на частной.

В прошлом году в области за различные нарушения снесли более 4 тыс. НТО, в том числе, порядка 1,3 тыс. объектов, расположенных на частной земле. Еще 3 тыс. объектов, расположенных на участках в частной собственности, не соответствуют требованиям и будут ликвидированы в 2026-2027 годах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных построек в регионе.