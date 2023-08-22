Губернатор Подмосковья отметил заслуги учеников в достижении высоких результатов на школьных олимпиадах
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Ученики подмосковных школ способствуют тому, что регион достигает высоких результатов на школьных олимпиадах. Об этом в ходе августовской педагогической конференции сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Критерии [успехов в образовании], которые мы можем наблюдать, они объективные, ставят нас на высокое место рядом с Москвой. Конечно, во многом это заслуга ребят», — отметил глава Подмосковья.
Андрей Воробьев назвал Форум педагогов Подмосковья традиционным, важным и добрым. По его словам, данное мероприятие дает профессиональный старт новому учебному году.
Ранее губернатор рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.