Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил педагогов региона за достойные результаты работы в прошлом учебном году.
Глава Московской области выступил на Форуме педагогов Подмосковья. Мероприятие проходит в Красногорске.
«Проходит она (встреча педагогов. — прим. ред.) в августе по всем нам понятным причинам — мы знаем все результаты олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР — всего того, что мы добились за предыдущий учебный год. И как правило, педагогическое <…> собрание направлено на то, чтобы в следующий период добиться таких же высоких результатов. Поэтому я, прежде всего, хотел бы поблагодарить всю нашу большую команду <…> за достойные результаты прошедшего учебного года», — сказал губернатор.
Андрей Воробьев назвал Форум педагогов Подмосковья традиционным, важным и добрым. Глава региона подчеркнул, что данное мероприятие дает профессиональный старт новому учебному году. Губернатор также отметил, что абсолютное большинство учителей уже начали подготовку к предстоящему учебному периоду.