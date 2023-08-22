Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года

«Проходит она (встреча педагогов. — прим. ред.) в августе по всем нам понятным причинам — мы знаем все результаты олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР — всего того, что мы добились за предыдущий учебный год. И как правило, педагогическое <…> собрание направлено на то, чтобы в следующий период добиться таких же высоких результатов. Поэтому я, прежде всего, хотел бы поблагодарить всю нашу большую команду <…> за достойные результаты прошедшего учебного года», — сказал губернатор.