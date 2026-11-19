Подольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, осужденный вечером 31 июля 2026 года находился в квартире, расположенной в Подольске, где в ходе распития спиртных напитков со своей знакомой на почве бытового конфликта нанес ей один удар в сердце. Об этого женщина скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.