Житель Наро-Фоминска Шахин Дашдемиров поделился с REGIONS своим подходом к огородничеству: он получает богатый урожай помидоров, обходясь без чернозема, утомительной прополки и ежегодной перекопки. Вместо привычных грядок садовод использует соломенные тюки — их можно разместить даже на плотной глине или на старом бетоне. Ключевое условие успеха, по его словам, — грамотная подготовка тюка и отсутствие спешки при высадке.

Солома приходит на смену грядкам

Несколько лет назад Дашдемиров целиком отошел от классического огородничества. Сегодня овощи и зелень он растит в соломе. В таких тюках у него прекрасно вызревают помидоры, огурцы, перцы, кабачки, клубника и зелень. Плотный слой соломы не дает свету добраться до семян сорняков и тем самым сдерживает их рост, а растения меньше соприкасаются с землей, что снижает вероятность грибковых болезней.

«Я больше не хочу проводить все лето с тяпкой и лейкой. Подготовил тюк, сделал лунки — и можно сажать», — рассказал садовод.

Почему технология работает

Влага внутри тюка держится долго, а солома, разлагаясь естественным путем, постепенно превращается в питательный компост и подкармливает корни. Благодаря этому грядки можно разбить где угодно — хоть на глине, хоть на щебне, хоть на бетонной площадке.

«Смысл не в том, что грядки вообще не нужно поливать. Просто влага удерживается гораздо дольше, а сама солома со временем становится питательной средой», — объяснил Дашдемиров.

Подготовка тюка

Садовод настаивает на том, чтобы брать именно солому, а не сено: в сене нередко остаются семена сорняков, которые быстро пойдут в рост. За две-три недели до высадки он начинает готовить тюки — проливает их водой и растворами с азотом. Подойдут также настой травы, разведенный куриный помет или азотное удобрение.

«Свежий тюк сразу использовать нельзя. Сначала он нагревается, внутри идет разложение. Когда сильный жар уходит, можно высаживать растения», — отметил дачник.

Что сажать можно, а что нет

Сверху в тюке проделывают лунки глубиной 10–15 сантиметров, добавляют немного земли или компоста и высаживают рассаду. Лучше всего подходят томаты, огурцы, перцы, кабачки, тыквы, клубника и любая зелень. А вот морковь, свекла и другие длинные корнеплоды не рекомендуются: высоты тюка им не хватит, чтобы корневая система развилась полноценно.

Трудности и маленькие хитрости

Соломенные грядки не снимают все заботы. В жару поливать их приходится чаще — материал быстро пересыхает. К тому же во влажной среде заводятся слизни. Чтобы уберечь растения, Дашдемиров советует присыпать основание тюков древесной золой или толченой яичной скорлупой. Спустя два-три сезона солома полностью перегнивает и превращается в ценный компост, которым можно улучшить почву на участке.

«Весной я не копаю, летом почти не полю, а осенью получаю готовую органику. Для меня это не способ лениться, а более удобная система работы с огородом», — подытожил садовод.

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