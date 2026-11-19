Подмосковье ведет активное сотрудничество — на область приходится 20% оборота товаров с соседним государством, в 2026 году рост составил 27%. Работа ведется, в том числе, в сфере машиностроения — этому способствует постоянное общение между сторонами, встречи в Минске и на территории России. Об этом в деловом форуме Союзного государства «Интеграция» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы представители региональной, федеральной власти, должны обеспечивать максимальные условия для того, чтобы бизнес развивался, получал прибыль, имел успех», — сказал он.

Губернатор добавил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подчеркивают важность дружбы, партнерства сторон и ищут сферы, где можно наладить сотрудничество. Воробьев отметил, что Подмосковье занимает первое место по объему товарооборота с Белоруссией и важно сохранять этот уровень. По его словам, регион открыт для тех компаний, которые хотели бы совместно развиваться.

В Подмосковье работает порядка 120 белорусских компаний, все они имеют экспортный потенциал. Часть товаров проходят через областные сухие порты, которые ведут экспорт в Китай и другие страны. Представителям Белоруссии оказывают максимальную поддержку, заявил губернатор.

Отдельно он подчеркнул, что в рамках сотрудничества школьники из России и Белоруссии также посещают образовательные учреждения друг друга, чтобы перенять опыт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.