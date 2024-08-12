Губернатор Подмосковья перечислил округа с повышенным риском подтоплений
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В Подмосковье проходят работы по обследованию гидротехнических сооружений, в общей сложности в регионе расположены 1,6 тысячи таких сооружений. Данную тему обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.
Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области проводят ревизию оборудования, чтобы обеспечить готовность к осени и сезону дождей. По словам Воробьева, после обследования 36 муниципальных ГТС были определены красные зоны.
«Мы увидели, что Домодедово, Серпухов, Волоколамск, Чехов, Руза, Кашира, Можайск, Ленинский Сергиев Посад, Одинцово, Ступино, Клин и Зарайск уже сейчас должны предусмотреть ряд мероприятий, зачастую незначительных, но они помогут не допустить подтоплений для тех, кто живет на прилегающих территориях», — подчеркнул губернатор.
Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.