Губернатор Подмосковья перечислил округа с повышенным риском подтоплений

«Мы увидели, что Домодедово, Серпухов, Волоколамск, Чехов, Руза, Кашира, Можайск, Ленинский Сергиев Посад, Одинцово, Ступино, Клин и Зарайск уже сейчас должны предусмотреть ряд мероприятий, зачастую незначительных, но они помогут не допустить подтоплений для тех, кто живет на прилегающих территориях», — подчеркнул губернатор.