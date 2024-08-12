Губернатор Подмосковья: переселенцам из Курской области помогут найти работу

Переселенцам из Курской области, которые хотят найти работу в Подмосковье, окажут поддержку в этом направлении, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор напомнил, что множество запросов о работе поступило от переселенцев, которые находятся в Клину. Среди них есть специалисты по дефицитным в Подмосковье позициям.

В регионе обязательно найдут правовую форму для трудоустройства таких граждан, это могут быть в том числе срочные договоры, подчеркнул Андрей Воробьев. Слова губернатора приводит РИАМО.