Губернатор Подмосковья: ситуация с котельной в Климовске потребовала максимальной мобилизации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о ходе ликвидации последствий аварии в котельной Климовска, в результате которой без отопления остались более 170 жилых домов.

Глава региона напомнил, что котельная расположена в центре завода — режимного предприятия, доступ на которое был запрещен. Владельцы не выходили на связь, и в ситуацию вмешались следственные органы.

«Мы долгое время не могли попасть на территорию. Затем, когда специалисты уже зашли, у нас уже не было доступа к котлам и оборудованию. Поэтому первая работа большая была на магистральной теплосети, для того чтобы закрыть протечки», - рассказал губернатор.

Он сообщил, что во время проведения указанных работ в котельной остановился котел. В результате 22 тысячи жителей, которых обслуживал объект, остались без отопления. Более того, по всему городу замерзли трубы.

«Наша задача была запустить котлы и организовать экстренную помощь людям», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что в этот период температура воздуха была очень низкой — местами столбики термометров опускались до минус 31 градуса. На протяжении долгого времени держалась температура ниже 20 градусов.

«Естественно, это все требовало максимальной мобилизации. Сейчас работает в городе более 500 бригад, бригада — это три человека. Которые занимаются и электроснабжением, и теплоснабжением, и всем необходимым для того, чтобы обеспечить светом и теплом город», - заключил губернатор.

Ранее губернатор сообщил, что ситуация в Климовске была критической.