Губернатор Подмосковья поблагодарил президента РФ за поддержку инициативы о присвоении Подольску почетного звания

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем аккаунте в соцсетях выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку инициативы о присвоении Подольску звания города трудовой доблести.

Как напомнил Воробьев, в военные годы на территории этого населенного пункта действовало множество заводов, выпускавших всю необходимую продукцию для фронта. Также в городе были открыты госпитали Красной армии. Кроме того, широко известен подвиг Подольских курсантов, отметил он.

«Знаю, что жители долго ждали такого статуса для своего родного города. Спасибо Владимиру Владимировичу!» - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что губернатор доложил президенту о развитии региона.