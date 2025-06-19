Губернатор Подмосковья подписал соглашение о создании тепличного комплекса по выращиванию цветов в Рузе

«Подмосковье выбрано не случайно — все участники проекта либо родом отсюда, либо прожили здесь большую часть жизни. Также есть положительный опыт взаимодействия с регионом в рамках реализации крупного тепличного проекта площадью 100 га в г. о. Кашира. Уверен, что и в этот раз все будет на должном уровне. Отмечу, Правительство Московской области всегда находило возможности поддержать своих аграриев, несмотря на разные сложности и вызовы, происходящие в отрасли», — отметил Семин.