Губернатор Подмосковья подписал соглашение о создании тепличного комплекса по выращиванию цветов в Рузе
Андрей Воробьев: в Рузе появится крупный комплекс по выращиванию цветов
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
На ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и финансовый директор ООО «Рузский аграрно-туристический комплекс» Кирилл Семин подписали соглашение о создании в Рузе тепличного комплекса по выращиванию цветов.
«Цель амбициозная — заместить импорт. Для этого мы сейчас разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона. Тепличный комплекс площадью 25 га в Рузском округе обеспечит рабочими местами более 300 человек. Общий объем инвестиций — 11 млрд руб. Уже в 2027-м в планах выйти на производственную мощность в 50 млн роз, тюльпанов, хризантем и других цветов ежегодно», — рассказал губернатор.
Проект реализуют в два этапа. Первые завершится в 2026 году. В теплицах будут выращивать 25,2 млн цветов. Вторую очередь запустят во втором квартале 2027 года. Мощность будет аналогичной. Комплекс оборудуют самым современным оборудованием, чтобы обеспечить максимально эффективную технологию производства. Основной культурой будет роза. Также планируется выращивать тюльпаны, хризантемы, пуансеттии.
«Подмосковье выбрано не случайно — все участники проекта либо родом отсюда, либо прожили здесь большую часть жизни. Также есть положительный опыт взаимодействия с регионом в рамках реализации крупного тепличного проекта площадью 100 га в г. о. Кашира. Уверен, что и в этот раз все будет на должном уровне. Отмечу, Правительство Московской области всегда находило возможности поддержать своих аграриев, несмотря на разные сложности и вызовы, происходящие в отрасли», — отметил Семин.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, сколько соглашений Подмосковье подпишет в рамках ПМЭФ.