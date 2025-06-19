Воробьев рассказал, сколько соглашений Подмосковье подпишет в рамках ПМЭФ

Подмосковье планирует подписать 45 соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на их реализацию направят 300 млрд рублей. Об этом в интервью «России 24» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что очень важно, я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал губернатор.

По его словам, почти все подписанные договоры полностью реализуются. Они превращаются в фабрики и заводы, уточнил он.

Воробьев добавил, что Подмосковье активно готовится к форму по профильным направлениям, чтобы подытожить все договоренности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.