Воробьев рассказал, сколько соглашений Подмосковье подпишет в рамках ПМЭФ
Воробьев: Подмосковье подпишет 45 соглашений в рамках ПМЭФ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Подмосковье планирует подписать 45 соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на их реализацию направят 300 млрд рублей. Об этом в интервью «России 24» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Что очень важно, я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал губернатор.
По его словам, почти все подписанные договоры полностью реализуются. Они превращаются в фабрики и заводы, уточнил он.
Воробьев добавил, что Подмосковье активно готовится к форму по профильным направлениям, чтобы подытожить все договоренности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.