Андрей Воробьев: инфраструктура в школах готова к вводу уроков по информатике в начальных классах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания Госсовета РФ на тему «О подготовке кадров для экономики РФ» озвучил предложение о вводе уроков информатики в начальных классах школ.

«Сегодня в школе урок информатики начинается с 7-го класса. Хотя цифровой мир — игры, ролики в соцсетях — начинается гораздо раньше, в детском саду. Мы, посмотрев мировой опыт, все-таки считаем, что сегодня детям интересно, удобно, и, самое главное, наша инфраструктура в школах готова с начальной школы готова преподавать и цифровую азбуку, и кибербезопасность», - сказал губернатор.

Он отметил, что для этого есть и партнеры, в том числе Яндекс и Сбер, и учебники, и другие необходимые материалы.

«Профильные министерства готовы такую возможность нам дать. И если бы вы одобрили, то и Подмосковье, и, я думаю, другие регионы могли бы начать эти интересные уроки уже с начальной школы», - обратился губернатор к президенту РФ Владимиру Путину.

