Губернатор Подмосковья поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команды из Подмосковья, который вышли в финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В полуфинале конкурса приняли участие 344 команды из России и Казахстана. Его победителями стали 65 семей, в том числе четыре семейные команды из Подмосковья. Это семья Абраамян, Курдюмовых, Рыцарских из Егорьевска и Луховиц; семья Богдановых, Павленко из Истры; семья Гученко из Люберец и Москвы; семья Купцовых, Белоножкиных из Долгопрудного.

«Финал конкурса пройдет 5–8 июля в Москве. Поздравляю наши команды и желаю удачи! Вы уже победители», — заявил губернатор.

