Губернатор Подмосковья навестил новоселов, переехавших из аварийного дома в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил жителей Сергиева Посада, которые переехали из аварийных домов в новые квартиры на Владимирской улице.

Новый 12-этажный дом был построен по региональной программе. Жилье в нем получила 671 семья. Таким образом, было расселено 11 тыс. кв. м аварийного жилфонда.

«В ближайшее время в округе должны быть расселены порядка 1,5 тыс. человек. Мы уже строим один дом, чтобы люди получили жилье, переехали из бараков, старых домов в современные условия. Такая работа в рамках президентского указа ведется во всей стране, и в Подмосковье, в частности. В Шатуре, Зарайске, Подольске и в других территориях жители или получают новое комфортабельное жилье с ремонтом, или сертификат, что дает право переселиться в любой город Подмосковья», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в регионе ежегодно расселяют около 8,5-9,5 тыс. человек. Домам, которые безнадежно устарели и не подлежат ремонту, присваивают статус аварийных для включения в программу расселения.

«Мы рады, что жители довольны. Для нас самая высокая оценка, когда семья может планировать свое будущее, когда детки растут в хороших условиях», — отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/3

Семья Булдаковых заселилась в новую трехкомнатную квартиру в канун Нового года. До этого она жила доме на Вифанской улице, который был признан аварийным.

«У нас был очень старый купеческий дом. Сейчас он идет под снос, а мы с женой и сыном получили большую благоустроенную квартиру. Одна лоджия только 4 метра. Переехали 30 декабря, так что Новый год праздновали здесь. Сейчас уже обжились, потихонечку делаем ремонт, обставляемся», — рассказал Игорь Булдаков.

В микрорайоне вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе детсад и школа, детские и спортивные площадки.

«Я заведующий поликлиникой Сергиево-Посадской больницы. Вместе с родителями жил в старом доме, добирался до работы около 20 минут, а теперь у нас новая большая квартира. Отсюда до поликлиники буквально несколько минут. И мне очень удобно, и всем жителям», — рассказал Алексей Булдаков.

В округе завершен первый этап госпрограммы по расселению аварийного жилья. В его рамках в новые квартиры переехали 3,6 тыс. человек. Второй этап уже стартовал. В его рамках расселят 99 домов на 1,3 тыс. квартир и более 2 тыс. жителей. Часть из них уже получили жилье или сертификаты. Предстоит переселить еще 1,4 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах жилищных сертификатов.