В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-92

В Крыму с 31 мая начнут действовать временные ограничения на розничную продажу бензина марки АИ-92. Решение связано с недостаточным объемом запасов топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram -канале.

Согласно новым правилам, одному автомобилю смогут отпускать не более 20 литров бензина АИ-92 за одну заправку. Кроме того, реализация топлива в канистры будет полностью запрещена. Власти региона рассчитывают, что ситуация с обеспечением бензином стабилизируется в течение ближайших 30 дней.

Также в республике вводится особый порядок отпуска бензина АИ-95. Приоритет в его получении получат коммунальные службы и социальный транспорт. Для владельцев талонов ограничения по объему топлива применяться не будут.

Отдельно уточняется, что на автозаправочных станциях сетей АТАН и ТЭС бензин марки АИ-95 будет реализовываться исключительно по талонам.

Власти региона призвали автомобилистов учитывать временные меры при планировании поездок. Информация об автозаправочных станциях, где топливо доступно в наличии, размещена на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

По оценке руководства региона, введенные ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение стабильного снабжения топливом до восстановления необходимых запасов.

