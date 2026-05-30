Врач назвала ключевые продукты для питания после 60 лет

Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала в интервью с « Лентой.ру », какие продукты должны регулярно присутствовать в рационе людей старше 60 лет, а также дала несколько рекомендаций по организации питания в пожилом возрасте.

Специалист отметила, что одной из главных задач после 60 лет становится поддержание мышечной массы. По ее словам, с возрастом организм постепенно теряет мышцы, что может привести к снижению физической активности, повышенному риску падений и серьезных травм. Для профилактики подобных проблем врач рекомендовала включать в каждый прием пищи качественные источники белка. К ним относятся рыба, яйца, индейка, курица, творог и бобовые. Суточная норма белка, по ее оценке, должна составлять около 1–1,2 грамма на килограмм массы тела.

Также терапевт обратила внимание на важность кальция и витамина D для сохранения прочности костей. Она пояснила, что регулярное употребление кисломолочных продуктов, твердых сыров, кунжута, миндаля, зелени, жирной рыбы и яичных желтков помогает снизить риск возрастных изменений костной ткани.

Еще одной важной составляющей питания врач назвала клетчатку. Она подчеркнула, что с возрастом работа кишечника замедляется, поэтому в ежедневном меню должно быть достаточное количество овощей, фруктов и круп. Особенно полезными специалист считает морковь, свеклу, тыкву, кабачки, запеченные яблоки, чернослив, овсянку, гречку и перловку.

Кроме того, Чистик напомнила о необходимости контролировать уровень витамина B12. По ее словам, с возрастом усвоение этого элемента ухудшается, а его дефицит может негативно сказаться на памяти, самочувствии и уровне энергии. Для поддержания достаточного уровня витамина эксперт посоветовала регулярно употреблять мясо, печень, морепродукты, яйца и молочные продукты.

Врач подчеркнула, что сбалансированное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов помогает сохранить активность, поддерживать здоровье костей и мышц, а также снижает риск возрастных осложнений.

